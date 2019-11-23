العراق.. لحظة اغتيال الشيخ عامر المرشدي ونجاة نجله (فيديو)

تداولت وسائل الإعلام اليوم مقطع فيديو للحظة اغتيال مسلحين للعضو السابق في مجلس محافظة بابل، الشيخ عامر المرشدي ونجله.

وأظهرت لقطات الفيديو إيقاف المرشدي من قبل سيارة رباعية الدفع ونزول مسلحين منها، وإطلاقهم النار عليه ونجله، ما أدى لمصرعه في الحال، فيما نجا ابنه من الموت بعد تبادل لإطلاق النار.

وكانت مواقع عراقية قد أفادت في الـ21 من نوفمبر بأنه قد تم العثور على جثة عضو مجلس محافظة بابل السابق عامر المرشدي، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه العراق حركة احتجاجية واسعة بسبب الفساد وتردي الأحوال المعيشية.

يذكر أن محاولات الاغتيال لعدد من الشخصيات السياسية وحتى الرياضية، تعددت في الأونة الأخيرة.

كما تعرض اللاعب العراقي مشتاق العزاوي لعملية اغتيال شمال بغداد قبل أسبوعين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي شخصا وهو يقترب من سيارة العزاوي مع صديق له وهو يحمل مسدسا، حيث قام الشخص بإطلاق النار على الشخص الجالس بمقعد قيادة السيارة، ويفر هاربا.

المصدر: وسائل إعلام عراقية