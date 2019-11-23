سرب جديد من مقاتلات "إف-35" إلى الإمارات

أعلن الجيش الأمريكي عن نشره سربا إضافيا من مقاتلات "إف-35" في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي.

وأكد مايكل غاربارينو المتحدث باسم جناح المقاتلات الـ388 في قاعدة هيل بولاية يوتا للصحفيين، أن طواقم المقاتلات الـ34 غادروا الأسبوع الماضي إلى الإمارات بهدف دعم العمليات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد عدة أسابيع من عودة سرب المقاتلات الـرابع إلى قاعدة هيل بعد ستة أشهر من نشره في الشرق الأوسط بمهمة مماثلة.

المصدر: The Standard-Examiner