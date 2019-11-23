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آل خليفة: التدخل الإيراني في لبنان أدى إلى شلله

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آل خليفة: التدخل الإيراني في لبنان أدى إلى شلله
RT @bahdiplomatic
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
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أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة خلال ​مؤتمر​ "حوار ​المنامة​" يوم الجمعة، أن التدخل الإيراني في لبنان عبر حزب الله، أدى إلى شلل في البلد.

وقال: "نحن بحاجة لخطة عمل شاملة تمنع إيران من تدخلاتها في المنطقة".

وأضاف: "نحن نعاني من التدخلات الإيرانية منذ 40 عاما إلا أننا لم ولن نطالب بتغيير النظام في إيران... إيران هي من أنشأت ​الحوثيين​ ودعمتهم وأدلجتهم كما أنها لا تهتم بالعراقيين وشؤونهم".

وتابع: إيران لا تهتم بمصالح الشعب العراقي بل بمصالحها الخاصة، فهي تعيق تقدمه وإزدهاره... دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ستلعب دورا أساسيا في الحفاظ على أمن المنطقة... هناك تحدّ آخر في المنطقة هو استمرار إسرائيل في تجاهل القرارات الدولية، وتل أبيب لابد لها من أن تلتزم بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

المصدر: الخارجية البحرينية

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