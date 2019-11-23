أمير سعودي يرد على تصريحات بن جاسم حول الصلح الخليجي ويذكره بالقذافي

نشر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد تغريدة على "تويتر"، علق فيها على تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بخصوص "الثقة المهزوزة" بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وكتب بن مساعد: "فعلا، الثقة مهزوزة وتحتاج لسنوات، وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي".

فعلًا .. الثقة مهزوزة وتحتاج لسنوات .. وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي..

ملاحظة :،عندما تقول لا أريد أن أخوض في موضوع ثم تسميه مباشرة فأنت تكون خضت فيه خوضًا غير مسبوق! https://t.co/61ycWvxXW0 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 22 novembre 2019

وأضاف: "ملاحظة... عندما تقول لا أريد أن أخوض في موضوع ثم تسميه مباشرة فأنت تكون خضت فيه خوضا غير مسبوق".

Reuters FA/TSS

وجاءت تغريدة الأمير السعودي ردا على منشور بن جاسم الذي قال فيه إن المجلس الخليجي في آخر 10 سنوات "لم يكن فعالا كما يطمح له شعب المجلس.. لا أريد أن أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس والتي تحتاج إلى سنوات من إعادة بنائها".

وتنتشر حاليا دعوات لعودة الثقة للبيت الخليجي، وسط توقعات بفك الحصار عن قطر وانتهاء الأزمة الخليجية، خاصة مع قرار مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج 24 في الدوحة، والذي رآه البعض "قرارا سياسيا بقدر ما هو رياضي".

المصدر: "تويتر"