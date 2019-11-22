إصابة 8 فلسطينيين جراء مهاجمتهم من قبل المستوطنين في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 8 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على الأهالي في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى نقل 8 مواطنين إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج بعد اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب وتعرض بعضهم للرش بغاز الفلفل.

وهاجمت مجموعات من المستوطنين عدة منازل في حي "واد النصارى" المتاخم لمستوطنة "كريات أربع" وشارع السهلة المجاور للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وقال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، عارف جابر، إن "مجموعات من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في شارع السهلة، وقامت بإلقاء الحجارة تجاه هذه المنازل".

من جانبه، قال الناشط جمال سعيفان، إن "مجموعات أخرى من المستوطنين هاجمت المنازل في حي واد الحصين، وتدخل الجنود الإسرائيليون ومنعوهم من الاستمرار في اعتدائهم".

المصدر: معا