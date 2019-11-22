"مسيرات العودة" في قطاع غزة تنفي تحويل فعالياتها لمرة واحدة شهريا

نفت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول جعل فعاليات مسيرة العودة مرة واحدة شهريا.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ماهر مزهر، إن الأنباء "غير صحيحة.. هناك هيئة قيادية هي التي تدير مسيرات العودة.. وما يتعلق بها من كل النواحي، من حيث تحديد المسميات والجمع، وطبيعتها وطبيعة الحشد.. ويجب أن نكون على قدر عال من المسؤولية الوطنية"، مؤكدا أن مسيرات العودة متواصلة ومستمرة، ولن تتوقف حتى تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها.

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وأكد أن الهيئة اتخذت هذه الجمعة قرارا "جريئا ومسؤولا" بإلغاء الفعالية، وتأجيلها للجمعة المقبلة، و"هذا من باب الحرص والمسؤولية والمصلحة العامة والعليا للشعب الفلسطيني".

وقال إن "الهيئة أرادت تفويت الفرصة على الاحتلال بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تعيشها المنطقة، وذلك من خلال الملفات الخطيرة التي أثيرت ضد المجرم نتنياهو، والذي من الممكن أن يرتكب أي حماقة في أي لحظة ضد قطاع غزة والمسيرات والمتظاهرين السلميين".

وشدد مزهر على أن الهيئة "ليست جزءا من أي تفاهمات، ولن تقبل بربط مسيرات العودة بأي تفاهمات من هنا أو هناك"، في إشارة منه إلى اتفاقات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية من جهة وبين إسرائيل من الجهة الأخرى.

المصدر: RT