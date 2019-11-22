مراسلنا: إصابات في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية خلال مواجهات في كربلاء - فيديو

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية خلال مواجهات وقعت بين الجانبين بالقرب من مبنى محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

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وقال المراسل، إن "مواجهات تجري حاليا بين القوات الأمنية وعدد من المتظاهرين الذين رشقوا الأمن بالحجارة في محافظة كربلاء".

وأضاف، أن "تسعة من أفراد قوات مكافحة الشغب أصيبوا بجروح مختلفة".

وأشار المراسل إلى أن المواجهات تجري بالقرب من مبنى المحافظة، وأن قوات الأمن قامت بمحاولة لتفريق المتظاهرين الأمر الذي تسبب في إصابة العشرات منهم بجروح.

وأشار المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني في وقت سابق، إلى أن "السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إذا لم تكن قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة أو لم تكن تريد ذلك فلا بد من التفكير بسلوك طريق آخر، لإنه لا يمكن أن يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة".

ويشهد وسط وجنوب العراق حركة احتجاجية تطالب الحكومة بالإصلاحات وتقديم الفاسدين للقضاء أو الاستقالة.

المصدر: RT