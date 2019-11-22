حذر تنظيم فلسطيني بارز من خطورة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن تشكيل مجلس عربي للاندماج الإقليمي مع إسرائيل يضم كتابا وفنانين عربا، معتبرة ذلك طعنة للشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان إن تشكيل المجلس المذكور يأتي "لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال والانفتاح عليها، المطالب برفع المقاطعة العربية عنها بذريعة أن المقاطعة، عادت على العرب بالضرر أكثر لما عادت عليهم بالفوائد".

وأضاف البيان "أوردت الصحيفة الأسماء الأعضاء في هذا المجلس، مثل ابن أخ الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، وهو عضو سابق طرد من البرلمان المصري عام 2017. كما ورد اسم المحامية البريطانية من أصول مصرية إجلال الغيطة، ورئيس تحرير مجلة "المجلة" السعودية مصطفى الدسوقي، والمحلل الأمريكي العراقي من أصول يهودية جوزف برود".

ودعا البيان الناشطين في إطار هذا المجلس إلى إعادة النظر بقرارهم نظرا "لخطورته على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى حقوق الشعوب العربية".

وطالب البيان جامعة الدول العربية باتخاذ الموقف الضروري "برفع الغطاء السياسي عن هذه المجموعة، لأن تحركاتها المشبوهة، تشكل انتهاكا لقرارات الجامعة، ومقررات قممها وميثاقها".

المصدر: RT