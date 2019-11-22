 
مباشر

ارتفاع عدد قتلى عائلة فلسطينية جراء الغارات الإسرائيلية إلى 9 أفراد

أخبار العالم العربي

ارتفاع عدد قتلى عائلة فلسطينية جراء الغارات الإسرائيلية إلى 9 أفراد
Reuters SJS/SAL//FL/
تدريب على إسعاف ضحايا غارات في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrnv

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، عن وفاة مواطن من عائلة السواركة، ليرتفع عدد ضحايا العائلة إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة إلى 9 أفراد.

إقرأ المزيد
بالصور.. غزة تشيع ضحايا الغارات الإسرائيلية
بالصور.. غزة تشيع ضحايا الغارات الإسرائيلية

وأفادت الوزارة بأن المواطن محمد سلامة السواركة (40 عاما) "استشهد متأثرا بجراح أصيب بها خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على دير البلح".

وقتل 8 من أفراد العائلة بقصف منزلهم، فيما أصيب 12 آخرون بعضهم بجراح خطيرة بعد التصعيد في قطاع غزة إثر اغتيال القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه قصف منزل أسرة السواركة بالخطأ وإنه فتح تحقيقا في الحادث، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تل أبيب بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!