الإمارات.. ضاحي خلفان يطالب بتشديد عقوبة الاتجار في المخدرات

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة المفروضة على تجار ومروجي المخدرات، الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى القضاء.

ووجه خلفان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس مكافحة المخدرات، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحصر جميع التجار والمروجين المشتبه فيهم، وتحديدهم كمستهدف لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق مؤشرات ضبطهم على مستوى الدولة، لتكون النتائج مطابقة للواقع.

وشدد رئيس مجلس مكافحة المخدرات، على "عدم التهاون مع التجار والمروجين أو منحهم العفو تحت أي ظرف من الظروف"، مؤكدا أن "هؤلاء المجرمين لا يستحقون الرحمة أو التهاون معهم، لأنهم يضمرون كل الشر للبلاد والأبناء".

مجلس قيادات الشرطة بالداخلية يستعرض السياسات التشغيلية العامة للوزارة



MoI Police Chiefs Council Meeting Examines Operational Policies pic.twitter.com/nSLo8KotRg — MOIUAE (@moiuae) 20. november 2019

وأطلع المجلس على تقرير حول نتائج المبادرة الوطنية، والإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات، والمؤشرات المستهدفة في المبادرة خلال العام الجاري 2019، الذي تشارك فيها وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، على مستوى الدولة.

واستعرض المجلس الأثر المترتب على استفادة المتورطين بقضايا المخدرات من مبادرة العفو، وأوصى بتنفيذ دورات تدريبية لجميع منتسبي الشرطة في الدولة العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية في المركز الوطني للتأهيل عن التدخلات الأولية لمرض الإدمان، ومبادرة حول إجراءات التعامل الوقائية مع الطلبة.

المصدر: الإمارات اليوم