"سانا": مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بقصف تركي على ريف مدينة رأس العين

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بهجوم للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، على ريف مدينة رأس العين.

وذكرت الوكالة أن القوات التركية ومعها فصائل موالية لها "اعتدت صباح اليوم بقذائف الهاون والطائرات المسيرة على قريتي تل الورد والربيعات ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين".

وأكدت أن مجموعة من المسلحين التابعين للفصائل السورية الموالية لتركيا، "صفوا مدنيين اثنين رميا بالرصاص في قرية العريشة بريف رأس العين".

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وذكرت أن شاحنات محملة بغرف مسبقة الصنع ومواد لوجستية دخلت من تركيا إلى ريف رأس العين لتعزيز النقاط العسكرية للقوات التركية بالتوازي مع إنشاء نقطة عسكرية جديدة في قرية ملا نوري بريف المدينة.

وكانت الوكالة السورية أعلنت يوم الخميس مقتل 7 مدنيين وإصابة 31 بسقوط قذائف على أحياء الجميلية والأعظمية وحلب الجديدة وسيف الدولة وصلاح الدين بمدينة حلب شمالي البلاد.

المصدر: سانا