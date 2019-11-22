لأول مرة.. الكشف عن سبب اختفاء القمر الصناعي المصري "إيجبت سات" عام 2007

قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية محمد القوصي، إن القمر الصناعي المصري الذي فقد الاتصال به عام 2007 لم يتعرض للقرصنة كما يشاع.

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وأوضح القوصي أن "مصر كانت تمتلك قمرا في عام 2007 واستمر في العمل ثلاث سنوات و10 أشهر، وكان عمره الافتراضي 5 سنوات، وحدث خلل فني في نظام الاتصالات الأساسي والتبادلي وتم فقدان الاتصال به"، نافيا أن يكون تعرض للقرصنة كما يشاع.

يذكر أن مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي الأول من نوعه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "طيبة-1"، اليوم الجمعة، على أن تقوم بإطلاق القمر الثاني "طيبة-2" في وقت لاحق.

المصدر: وكالات