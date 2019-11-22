نشرت وكالة "تاس" الروسية تفاصيل عن بيان صدر من وزارة الخارجية الأمريكية حول تهديد مصر بالعقوبات إذا حصلت على مقاتلات "سوخوي-35" الروسية.

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وأشارت الوكالة إلى أن البيان الذي وزعته الخارجية الأمريكية يقول فيه مسؤول رفيع المستوى إن: "الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي ناشدت مصر عدم الحصول على مقاتلات من طراز سوخوي-35 من روسيا".

وأكدت الوكالة الروسية أنه جاء في البيان: "بالطبع، هناك دول أخرى اتصلت أيضا بالقاهرة بشأن ذلك. والولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تشعر بالقلق إزاء هذه المقاتلات".

يذكر أن البيان الأمريكي أشار إلى أن واشنطن تواصل مناقشة شراء الطائرات الروسية مع القاهرة، مضيفا أن الأمريكيين يعملون مع المصريين على هذه المسألة، مؤكدا أنه "لم نحل هذه القضية بعد".

المصدر: تاس