الخارجية الروسية تعلق على استئناف الرحلات إلى مصر

أكد مساعد وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، أن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بشكل كامل "في جوهر اهتمامنا ونناقشها بانتظام مع الجانب المصري".

إقرأ المزيد

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" إلى أنه نتيجة للعمل المشترك الذي قام به المختصون في مصر وروسيا لزيادة مستوى الأمن في مطار القاهرة، تم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين عواصم الدولتين في أبريل.

ونوه بأن ممثلي الإدارات المتخصصة الروسية يتفاعلون مع الشركاء المصريين بهدف الاستئناف السريع للرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية الواقعة على البحر الأحمر.

وعبر المسؤول الروسي عن أمله في أن يتم الانتهاء من عمل الخبراء في المستقبل القريب، لأن هذا سيسمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع شرم الشيخ والغردقة.

وأكد سيرومولوتوف أن أمن المواطنين الروس كان ولا يزال يمثل أولوية بالنسبة لروسيا.

المصدر: نوفوستي