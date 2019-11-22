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كازاخستان تعلن موعد الجولة المقبلة من مفاوضات "أستانا"

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كازاخستان تعلن موعد الجولة المقبلة من مفاوضات
Sputnik Alexei Vitkovtsky
وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي (صورة أرشيفية)
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أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، أن الجولة الـ14 من مفاوضات "صيغة أستانا" حول سوريا، ستعقد يومي 10 و11 من ديسمبر المقبل في العاصمة نور سلطان.

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وقال تلاوبردي للصحفيين اليوم الجمعة: "تم تحديد يومي 10 و11 من ديسمبر موعدا للمفاوضات. لقد تلقينا طلبا رسميا (من الدول الضامنة) باختيار هذا الموعد".

يذكر أن الاجتماع كان مقررا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، كما يبدو أن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا كان لها أيضا دورها في تأجيل اللقاء.

المصدر: وكالات

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