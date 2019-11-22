البرهان يشيد بدعم الإمارات لـ"الشعب والثورة" في السودان

أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عمق ومتانة العلاقات بين الخطوم وأبوظبي، مشيدا بـ"دعم الإمارات المتواصل للشعب السوداني وثورة ديسمبر".

وبحث البرهان في الخرطوم أمس الخميس مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة شعبيهما، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وفي تصريح عقب اللقاء، ثمن وزير المالية البدوي الذي حضر أيضا الاجتماع بـ"المبادرات القيمة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم السودان وثورته المجيدة"، موضحا أن زيارة الوفد الإماراتي برئاسة الوزير المزروعي تهدف إلى دعم القطاع الخاص السوداني وتطوير العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد البدوي أن المفاوضات تناولت المشاريع المتصلة بمستقبل السودان الاقتصادي والتي تتضمن مجالات تطوير الموانئ والطاقة الكهربائية والنقل والبنية التحتية وتحديث القطاع الزراعي تأسيسا لشراكات بين القطاع الخاص في السودان والإمارات.

من جانبه، صرح الوزير الإماراتي بأنه ناقش مع المسؤولين السودانيين فرص تذليل العقبات التي تواجه التنمية في البلاد، بما في ذلك سبل زيادة الكفاءة في الطاقة والنقل وإدارة مستقبل الموانئ والممرات المائية إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية وتقليل الكلفة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى تجربة كبيرة تملكها أبوظبي في تطوير الاقتصاد.

المصدر: سونا