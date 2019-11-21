العراق.. صدامات متقطعة وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد
Reuters THAIER AL-SUDANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrh3
أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية، اليوم الخميس، بوقوع صدامات متقطعة وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد.
وقال إن "اشتباكات حدثت قبل قليل على الحاجز الأمني الموجود في شارع الرشيد قرب ساحة حافظ القاضي".
وأضاف أن "قوات مكافحة الشغب سيطرت لأقل من ساعة على جسر الأحرار ثم عاد المتظاهرون للسيطرة عليه بعد صدامات بينهما".
وأشار إلى أن "جسر الأحرار وسط بغداد تحت سيطرة المتظاهرين حتى هذه اللحظة".
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)