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العراق.. صدامات متقطعة وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد

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العراق.. صدامات متقطعة وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد
Reuters THAIER AL-SUDANI
من احتجاجات بغداد - أرشيف
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أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية، اليوم الخميس، بوقوع صدامات متقطعة وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد.

وقال إن "اشتباكات حدثت قبل قليل على الحاجز الأمني الموجود في شارع الرشيد قرب ساحة حافظ القاضي".

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وأضاف أن "قوات مكافحة الشغب سيطرت لأقل من ساعة على جسر الأحرار ثم عاد المتظاهرون للسيطرة عليه بعد صدامات بينهما".

وأشار إلى أن "جسر الأحرار وسط بغداد تحت سيطرة المتظاهرين حتى هذه اللحظة".

المصدر: RT

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