نشر قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، تغريدة على موقع "تويتر"، شن فيها هجوما على تركيا.

وقال مظلوم عبدي "بينما ارتكبت الطائرات التركية مجزرة بحق عائلة كاملة من 7 أفراد في ريف كوباني، تدعي وزارة الدفاع التركية بأنهم قتلوا 7 إرهابيين".

وطلب قائد "قوات سوريا الديمقراطية" الأطراف الضامنة، روسيا والولايات المتحدة "بتحمل مسؤولية حماية الأطفال من المجازر التركية".

ودعا مظلوم عبدي لفتح تحقيق علني لوقف عمليات الإبادة ومحاسبة المسؤولين عن المجازر.

بينما ارتكبت الطائرات التركية مجزرة بحق عائلة كاملة من ٧ أفراد في ريف كوباني،تدعي وزارة الدفاع التركية بأنهم قتلوا ٧ إرهابيين.

الأطراف الضامنة،روسيا و أميريكا يتحملان مسؤولية حماية أطفالنا من المجازر التركية وندعوها لفتح تحقيق علني لوقف عمليات الابادة ومحاسبة المسؤولين عن المجازر — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 21 ноября 2019 г.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تصفية 7 من عناصر الوحدات الكردية في ريف عين العرب، خلال عملية نفذتها طائرات مسيرة تركية.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة عبر "تويتر" إن عناصر تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، الذين هاجموا قوات عملية "نبع السلام" في المنطقة، رصدتهم مركبات استطلاع ومراقبة تركية قبل تصفيتهم بواسطة طائرات مسيرة.

وفي حادث منفصل، أفادت وكالة "سانا" السورية يوم الأربعاء بأن طيران الاستطلاع المسير التركي قصف الأحياء السكنية ومنازل الأهالي والسيارات المدنية في قرية قرنفل غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم أطفال، جراء استهداف سيارتهم بصاروخ ووقوع دمار بالمنازل والممتلكات.

وتتواصل في عدد من مناطق الشمال السوري اشتباكات بين المقاتلين الأكراد وقوات "عملية نبع السلام" المكونة من قوات تركية وفصائل المعارضة السورية، رغم الاتفاق بين موسكو وأنقرة في 22 أكتوبر لوقف إطلاق النار هناك.

المصدر: RT + وكالات