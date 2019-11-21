 
مباشر

ترامب يتعهد بنشر بياناته المالية قبل الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

ترامب يتعهد بنشر بياناته المالية قبل الانتخابات الرئاسية
AFP Andrew Caballero-Reynolds
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrg8

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر بياناته المالية قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، موضحا أن سبب قراره هو "مطاردة الساحرات" المستمرة ضده من جانب "المدعين الديمقراطيين في نيويورك".

وأكد الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن المدعي الخاص السابق روبرت مولر، الذي ترأس التحقيق في "تآمر ترامب مع روسيا"، تحقق من جميع الشؤون المالية والوثائق الضريبية الخاصة به، ولكن "لم يجد شيئا".

إقرأ المزيد
ترامب: أنا على يقين تام بفوزي في الانتخابات والناس لا يريدون عزلي
ترامب: أنا على يقين تام بفوزي في الانتخابات والناس لا يريدون عزلي

وقال: "هذا لم يحدث أبدا مع الرؤساء. ما يفعلونه (معي) غير قانوني. لكنني نظيف، وعندما سأنشر بياناتي المالية (وهذا قراري) قبل فترة وجيزة من الانتخابات، سيظهر ذلك أنني أكثر ثراء مما ظن الناس، وهذا جيد".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غني بالبروتين.. برغر مصنوع كليا من الحشرات!