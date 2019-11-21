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مقتل 5 جنود سوريين باستهداف للفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل 5 جنود سوريين باستهداف للفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا
AFP
جنود سوريون - أرشيف -
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أفاد مراسلنا بمقتل 5 عناصر من الجيش السوري جراء استهداف الفصائل السورية الموالية لتركيا في قرى الربيعات وتل وردة بريف أبو راسين (زركان) بقذائف الهاون والطائرات المسيرة.

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من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"مقتل 5 وإصابة 31 آخرين من جراء سقوط قذائف أطلقتها فصائل المعارضة المسلحة على حيي الأعظمية والجميلية بمدينة حلب.

ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حلب أن عدة قذائف صاروخية أطلقها مسلحون ينتشرون غرب المدينة سقطت بعد ظهر اليوم على حي الجميلية السكني بحلب ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية.

المصدر: RT + سانا

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