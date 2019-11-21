كيف أثر حجب مواقع التواصل الاجتماعي على دخل العراقيين؟

قالت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، إن المواطنين اضطروا للاعتماد على الاتصال التقليدي عبر شركات الهاتف النقال، بسبب حجب مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الحكومة العراقية.

وذكرت المنظمة، في بيان صحفي، أن "مؤشرات وتقارير محلية أشارت إلى وجود واردات تجاوزت الـ65 مليون دولار، بالنسبة لشركات الهاتف النقال التي لجأ إليها المستخدمون بسبب ضعف الإنترنت وحجب الحكومة لمواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت المنظمة، أن "هذه الواردات هي ثقل وعبئ على المستخدمين الذين اضطروا للعودة إلى الاتصال عبر شبكات الهاتف النقال"، مبينة أن "هذا جزء من الفساد الحكومي الذي تمارسه الحكومة العراقية في أوقات الأزمات".

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت المنظمة إن "استمرار حجب الحكومة لتطبيقات الواتساب والتليغرام والإنستغرام والفيسبوك وتويتر، أثر سلبا على دخل العراقيين الذين يضطرون من جديد إلى اعتماد وسائل التواصل التقليدية عبر شركات الهاتف النقال، وهذه الشركات بالأساس تبيع كارتات الشحن بأسعار مرتفعة".

وأضافت أن "الحكومة تعلم جيدا أن حجب هذه التطبيقات، يمكن كسره، لكن هذا يتسبب بضعف في الإنترنت، لذا يضطر المواطن إلى الاتصال عبر السيم كارد، مما يكلفه الكثير من المبالغ".

وأشارت المنظمة إلى أن "شركات الهاتف النقال تضغط على الحكومة العراقية من أجل عدم رفع الحظر عن التطبيقات، وهذا فساد آخر تمارسه الحكومة مع هذه الشركات".

المصدر: وكالات