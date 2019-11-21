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مراسل RT: رتل من مدرعات "برادلي" الأمريكية يتجه إلى قاعدة عسكرية في قصرك (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

مراسل RT: رتل من مدرعات
RT
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قال مراسل RT في سوريا، اليوم الخميس، إن رتلا من مدرعات "برادلي" الأمريكية يتجه إلى القاعدة العسكرية في قصرك، شمال تل تمر، شمالي مدينة الحسكة بحوالي 40 كم.

ووثق مقطع فيديو لحظة مرور رتل المدرعات التي تحمل أعلام الولايات المتحدة.

مراسل RT: رتل من مدرعات
RT

مراسل RT: رتل من مدرعات
RT

مراسل RT: رتل من مدرعات
RT

مراسل RT: رتل من مدرعات
RT

مراسل RT: رتل من مدرعات
RT

وكانت عدسة RT قد رصدت في الـ10 من نوفمبر، تحرك أول مجموعة من مدرعات "برادلي" في سوريا، في المنطقة الممتدة ما بين تل تمر وصوامع العالية جنوب الحسكة على الطريق الدولي الـM4.

المصدر: RT

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