قال مراسل RT في سوريا، اليوم الخميس، إن رتلا من مدرعات "برادلي" الأمريكية يتجه إلى القاعدة العسكرية في قصرك، شمال تل تمر، شمالي مدينة الحسكة بحوالي 40 كم.

ووثق مقطع فيديو لحظة مرور رتل المدرعات التي تحمل أعلام الولايات المتحدة.

RT

RT

RT

RT

RT

وكانت عدسة RT قد رصدت في الـ10 من نوفمبر، تحرك أول مجموعة من مدرعات "برادلي" في سوريا، في المنطقة الممتدة ما بين تل تمر وصوامع العالية جنوب الحسكة على الطريق الدولي الـM4.

المصدر: RT