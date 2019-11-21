وزير الدفاع التركي: نتحاور مع روسيا بخصوص الوحدات الكردية شمال شرقي سوريا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس، أن بلاده تبحث مع روسيا كيفية التعامل مع استمرار وجود مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في المناطق التي يشملها الاتفاق بين البلدين.

وقال أكار إن روسيا أبلغت تركيا يوم 29 أكتوبر أنه تم سحب 34 ألف مقاتل وأكثر من 3200 قطعة من الأسلحة الثقيلة من شريط عمقه 30 كيلومترا في سوريا على الحدود التركية، وأضاف في تصريحات أمام لجنة برلمانية "يجري بحث النتائج المخالفة لذلك مع الاتحاد الروسي".

وذكر أن تركيا تأكدت أن وحدات حماية الشعب لا يزال لها وجود في منطقة منبج "مرتدية ملابس عناصر النظام" السوري، وطلبت من روسيا حل هذه المشكلة. وأضاف أن المباحثات مع روسيا بشأن زيادة الدوريات في تل رفعت مستمرة.

وكانت أنقرة أوقفت عمليتها العسكرية التي استهدفت بها وحدات حماية الشعب الشهر الماضي بعد الاتفاق مع موسكو على انسحاب الوحدات الكردية من مساحة من الأرض شرقي نهر الفرات وكذلك من مدينتي تل رفعت ومنبج غربي النهر.

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وتشكو تركيا من أن هذا الانسحاب لم يكتمل وقد هددت باستئناف هجومها، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الأربعاء إنه كاد يكتمل، مضيفا أن أنقرة طمأنت موسكو إلى أنها لا تعتزم شن عملية عسكرية جديدة.

وجاءت تصريحات أكار بعد أن تحدث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، عن عدم تنفيذ روسيا لتعهداتها مهددا باستئناف العملية العسكرية في شمال سوريا، ما أثار حفيظة وزارة الدفاع الروسية التي عبرت عن استغرابها من تصريحات تشاووس أوغلو، وحذرت من أنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة.

المصدر: "رويترز"