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الملك سلمان وولي عهده يوجهان برقيتين للرئيس اللبناني

أخبار العالم العربي

الملك سلمان وولي عهده يوجهان برقيتين للرئيس اللبناني
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان برقيتي تهنئة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك السعودي وولي عهده عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لعون، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي حركة احتجاجات تطالب بمكافحة الفساد واسترجاع المال العام المنهوب ومحاكمة المسؤولين المتورطين.

المصدر: "عكاظ"

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