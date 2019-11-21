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العراق.. السلطات تطالب عبر مكبرات الصوت بالمواظبة على دوام المدارس

أخبار العالم العربي

العراق.. السلطات تطالب عبر مكبرات الصوت بالمواظبة على دوام المدارس
Reuters AS/MAR
قوات أمن عراقية
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وجهت القوات الأمنية العراقية في عدد من مناطق العاصمة بغداد اليوم الخميس، نداءات تطالب فيها إدارات المدارس بالمواظبة على الدوام الرسمي وعدم الانقطاع عنه.

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وأفاد مراسنا بأن مناطق بغداد الجديدة والحرية والمنصور، شهدت مطالبات من قبل القوات الأمنية بعضها كان عبر مكبرات الصوت بالمواظبة على الدوام الرسمي في المدارس وعدم الانقطاع عنه، فيما بعض المدارس المغلقة أعادت فتح أبوابها ليقتصر الحضور على كوادر الإدارات والتدريس.

جدير بالذكر أن احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر تهز بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بإسقاط النظام وإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بالفساد والفشل في إدارة البلاد.

المصدر: RT

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