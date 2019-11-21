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الرياض ترحب بقرار واشنطن إنهاء إعفاء منشأة فورودو الإيرانية من عقوباتها

أخبار العالم العربي

الرياض ترحب بقرار واشنطن إنهاء إعفاء منشأة فورودو الإيرانية من عقوباتها
Reuters Faisal Al Nasser
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أعربت السعودية عن ترحيبها وارتياحها لقرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات الأمريكية اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن دعم الرياض للخطوة الأمريكية "لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي".

وأشار المصدر إلى أن الخطوة الأمريكية تترجم مشروعية قلق السعودية من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما مماثلا تجاه تجاوزات طهران، "لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين".

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بومبيو: الولايات المتحدة تستأنف عقوباتها على منشأة فوردو الإيرانية بدءا من 15 ديسمبر
بومبيو: الولايات المتحدة تستأنف عقوباتها على منشأة فوردو الإيرانية بدءا من 15 ديسمبر

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا عن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على منشأة فوردو، ردا على الإجراء الأخير ضمن سلسلة خطوات اتخذتها طهران في سبيل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي من جانب واحد.

المصدر: "واس"

 

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