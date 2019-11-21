 
مباشر

الدرونات التركية تقتل 7 من عناصر الوحدات الكردية في ريف عين العرب

أخبار العالم العربي

الدرونات التركية تقتل 7 من عناصر الوحدات الكردية في ريف عين العرب
AFP George OURFALIAN
طائرة مسيرة تركية في أجواء سوريا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mra6

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تصفية 7 من عناصر الوحدات الكردية في ريف عين العرب، خلال عملية نفذتها طائرات مسيرة تركية.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" صباح اليوم الخميس إن "عناصر تنظيم حزب العغمال الكردستاني الإرهابي"، الذين هاجموا قوات عملية "نبع السلام" في المنطقة، رصدتهم مركبات استطلاع ومراقبة تركية قبل تصفيتهم بواسطة طائرات مسيرة.

وفي حادث منفصل، أفادت وكالة "سانا" السورية الأربعاء بأن طيران الاستطلاع المسير التركي قصف الأحياء السكنية ومنازل الأهالي والسيارات المدنية في قرية قرنفل غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين بينهم أطفال، جراء استهداف سيارتهم بصاروخ ووقوع دمار بالمنازل والممتلكات.

وتتواصل في عدد من مناطق الشمال السوري اشتباكات بين المقاتلين الأكراد وقوات "عملية نبع السلام" المكونة من قوات تركية وفصائل المعارضة السورية، رغم الاتفاق بين موسكو وأنقرة في 22 أكتوبر لوقف إطلاق النار هناك.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نسخة من الموناليزا تباع بنصف مليون يورو!