الدرونات التركية تقتل 7 من عناصر الوحدات الكردية في ريف عين العرب

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تصفية 7 من عناصر الوحدات الكردية في ريف عين العرب، خلال عملية نفذتها طائرات مسيرة تركية.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" صباح اليوم الخميس إن "عناصر تنظيم حزب العغمال الكردستاني الإرهابي"، الذين هاجموا قوات عملية "نبع السلام" في المنطقة، رصدتهم مركبات استطلاع ومراقبة تركية قبل تصفيتهم بواسطة طائرات مسيرة.

Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG‘li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmiştir.#MSB#TSKpic.twitter.com/irct0jUfWk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2019

وفي حادث منفصل، أفادت وكالة "سانا" السورية الأربعاء بأن طيران الاستطلاع المسير التركي قصف الأحياء السكنية ومنازل الأهالي والسيارات المدنية في قرية قرنفل غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين بينهم أطفال، جراء استهداف سيارتهم بصاروخ ووقوع دمار بالمنازل والممتلكات.

وتتواصل في عدد من مناطق الشمال السوري اشتباكات بين المقاتلين الأكراد وقوات "عملية نبع السلام" المكونة من قوات تركية وفصائل المعارضة السورية، رغم الاتفاق بين موسكو وأنقرة في 22 أكتوبر لوقف إطلاق النار هناك.

المصدر: وكالات