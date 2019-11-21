الكشف عن زيارة متوقعة لوفد من حزب البعث السوري إلى موسكو

كشف أندريه كليموف ، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، نائب أمين عام حزب "روسيا الموحدة"، عن زيارة مرتقبة لوفد من حزب البعث السوري الحاكم لموسكو قبل نهاية العام .

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وقال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن "زيارة وفد من حزب البعث إلى موسكو متوقعة ... وآمل أن يعقد مثل هذا الاجتماع قبل نهاية العام. لقد حددنا مواعيدا تقريبية مع زملائي في الحزب الحاكم السوري. أود كثيراً أن ألتقي بهم وآمل أن يكون هذا الاجتماع قبل نهاية العام".

وصرح كليموف في وقت سابق لوكالة نوفوستي أن حزب "روسيا الموحدة" يعتزم إجراء محادثات في موسكو مع وفد من حزب البعث في أبريل - أوائل مايو 2019.

ولاحظ السيناتور أنه من السابق لأوانه الإعلان عن موعد أولي محدد للزيارة بسبب الوضع السياسي الداخلي الصعب في سوريا.

وقال: "ما زالوا (في سوريا) يواجهون مشاكل مع غزو الأمريكيين والأتراك لأراضيهم. والأشخاص الذين نتحدث عنهم ما زالوا أشخاصاً رفيعي المستوى في الحزب الحاكم. لذلك، في كثير من الأحيان، حين اتفقنا على مواعيد الزيارات، كانت هناك بعض الأحداث التي تجبرهم على البقاء وتأجيل المواعيد النهائية".

كما ذكر كليموف سابقا، من المتوقع أن تناقش المفاوضات قضايا صيانة السيادة السورية من خلال تطوير الحوار بين روسيا وسوريا. وأشار نائب رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد أيضا إلى أنه بالإضافة إلى موسكو، يمكن للسياسيين السوريين زيارة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

المصدر: "نوفوستي"