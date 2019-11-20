الجامعة العربية تدين تسليم إيران مقر البعثة الدبلوماسية اليمنية للحوثيين

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اعتراف إيران بتمثيل الحوثيين لديها، وتسليم مقر البعثة الدبلوماسية اليمنية في طهران لممثليهم.

واعتبر الأمين العام للجامعة هذه الخطوة الإيرانية "خروجا فاضحا عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار 2216".

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وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن مثل هذه الخطوة "تعكس إصرارا إيرانيا على الإمعان في السلوك العدائي، بهدف زعزعة استقرار اليمن بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه".

وأكد المصدر "دعم الجامعة الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظا على سيادتها واستقلالها".

وأشار المصدر إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته في هذا الخصوص.

المصدر: وكالات