وزارة الأوقاف المصرية تقرر فصل 10 أئمة لانتمائهم إلى "الإخوان المسلمين"

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء، عن فصل 10 أئمة عن العمل بعد ثبوت انتمائهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد، إن إدارتها العامة للموارد البشرية أنهت، "بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم"، خدمة 10 أئمة "طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016".

وأكد البيان أن الأئمة المفصولين لم تعد "لهم علاقة بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين" أي منهم "من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية كل منهم على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على ذلك".

وشددت الوزارة على أنها "لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية أو يرتكب جريمة في حق الوطن"، وأنها "تسلك في ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك".

ناصر حاتم

المصدر: RT