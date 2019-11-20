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"الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا تنفي عقد اجتماع مع الحكومة السورية في دمشق

أخبار العالم العربي

RT
الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا
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نفى مصدران قياديان من "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا، انعقاد اجتماع بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية لبحث مواجهة العدوان التركي.

وقال مراسل RT في سوريا، اليوم الأربعاء، نقلا عن المصدرين اللذين فضلا عدم ذكر اسميهما، إن "ما يتم تداوله من أنباء بشأن الاجتماع غير صحيحة".

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت خبرا مفاده بأن اجتماعا عقد بين الحكومة ووفد من الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، اليوم الأربعاء، بالعاصمة دمشق.

وأشارت الأنباء التي تم تداولها إلى أن الاجتماع بحث القضايا التي تهم الجانبين وكذلك التنسيق العسكري لمواجهة العدوان التركي.

وأوضحت أيضا أن الطرفين بحثا سبل التوصل إلى حل سياسي بشأن مستقبل العلاقة بين الحكومة المركزية في دمشق وشمال وشرق البلاد.

المصدر: RT

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