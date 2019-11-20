الخارجية الأمريكية توافق على بيع 36 مروحية "أباتشي" للمغرب

وافقت الخارجية الأمريكية على عملية بيع 36 مروحية حربية من نوع "أباتشي" ومعدات مرافقة لها للمغرب، ضمن صفقة بقيمة 4.25 مليار دولار، وفقا ما أورد البنتاغون، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إن الصفقة ستمكن المملكة من "التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية" بفعالية أكبر، كما أنها "سترفع مستوى تعاونها مع القوات الأمريكية وغيرها من القوات المتحالفة".

وأشارت الوكالة إلى أن المغرب سيستطيع دمج مروحيات "أباتشي" في تشكيل قواته الجوية بسهولة، مضيفة أن تعزيز القدرات الدفاعية للمغرب كأحد الحلفاء الرئيسين للولايات المتحدة، من خلال هذه الصفقة (التي لم يتم عقدها بعد والتي تنتظر مصادقة الكونغرس الأمريكي)، سيعزز الأمن القومي الأمريكي أيضا.

المصدر: تاس