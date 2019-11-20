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باريس تطالب طهران بالامتناع عن "الأعمال المزعزعة لاستقرار سوريا"

أخبار العالم العربي

باريس تطالب طهران بالامتناع عن
Reuters LP
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والإراني حسن روحاني
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طالبت الحكومة الفرنسية إيران بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار سوريا، مضيفة أنها تجدد التزامها بأمن إسرائيل.

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وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، اليوم الأربعاء، إن فرنسا "تؤكد من جديد أنه لا يوجد هناك حل عسكري للأزمة السورية، وتشدد على ضرورة تجنب أي تصعيد خطير للتوتر في الشرق الأوسط. فرنسا تطلب من إيران الامتناع عن أي نشاط مزعزع للاستقرار في سوريا".

وأضافت أثناء حديثها للصحفيين: "فرنسا تؤكد مجددا التزامها الراسخ بأمن إسرائيل".

يذكر أن تل أبيب كانت أكدت بأنها شنت ضربات جوية ضد أهداف إيرانية وسورية على الأراضي السورية، اليوم الأربعاء، ردا على إطلاق صواريخ منها قبلها بيوم.

المصدر: "رويترز"

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