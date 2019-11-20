قالت وكالة "تاس" الروسية إن الضغوط الأمريكية أوقف صفقة مقاتلات بين مصر وروسيا عام 2006، ولكن في 2014، أبرمت مصر اتفاقا للحصول على مقاتلات أحدث من روسيا.

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وأشارت الوكالة في تقرير عن الأسلحة الروسية التي يهتم بها العرب، أن مصر تعاقدت مع موسكو على توريد مقاتلات MiG-29SE في عام 2006، حيث بلغت قيمة العقد 1.5 مليار دولار، لكن يعتقد أنه لم يتم تنفيذه بسبب الضغط الأمريكي.

ونوهت بأنه في عام 2014، أبرمت القاهرة اتفاقا مع موسكو بنحو 3.5 مليار دولار، لتوريد 46 مقاتلة من طراز "ميغ-29"، وهي أحدث من الإصدار الذي طلبته مصر منذ 13 عاما.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أكدت أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سو-35".

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلاه إلى القاهرة، إن "صفقات أسلحة جديدة وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها".

المصدر: تاس + RT