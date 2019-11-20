 
مباشر
عاجل
بوتين: أفكار أوكرانيا بشأن التسوية في دونباس مرفوضة

الجهاد الإسلامي تؤكد وقوفها الكامل مع سوريا وتدين الغارات الإسرائيلية عليها

أخبار العالم العربي

الجهاد الإسلامي تؤكد وقوفها الكامل مع سوريا وتدين الغارات الإسرائيلية عليها
Reuters
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mr3n

دانت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية الغارات الإسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق، مؤكدة وقوفها الكامل مع سوريا في مواجهة "العدوان الغاشم".

إقرأ المزيد
نتنياهو: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية وسورية ردا على قصف تعرضت له إسرائيل
نتنياهو: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية وسورية ردا على قصف تعرضت له إسرائيل

وجاء في بيان للحركة اليوم: "يواصل الكيان الصهيوني عدوانه وجرائمه ضد العرب والمسلمين، وفي تصعيد لهذا العدوان شنت طائرات العدو غارات جوية استهدفت سوريا الشقيقة .. تدين حركة الجهاد الإسلامي العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا، وتؤكد وقوفها الكامل مع سوريا في مواجهة هذا العدوان وحقها في التصدي له والدفاع عن أرضها وشعبها".

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت ليلة الثلاثاء على الأربعاء للصواريخ الإسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق ودمرت معظمها، وسط أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين السوريين.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كلمة بوتين في منتدى "روسيا تنادي "