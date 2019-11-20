أمرت نيابة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة بحجز 3 أشخاص لمدة 24 ساعة، بعد أن مارسوا "التنمر" ضد طالب من جمهورية جنوب السودان، لحين استكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت قوات الأمن، أول أمس الاثنين، القبض على المراهقين الثلاثة وواجهت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، المتهمين الذين اعترفوا بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، حيث كشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا شابا أثناء سيره بحي حدائق القبة، وعمدوا إلى الاستهزاء به.

RT

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر الواقعة التي تسببت في غضب واسع بالشارع المصري، حيث تدخلت سفارة جنوب السودان لدى مصر، بعدما انتشر الفيديو على نطاق واسع.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT