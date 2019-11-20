مصر تسعى لتطبيق مفهوم "الثورة الصناعية الرابعة" في إنتاجها الحربي

وقعت وزارة الدولة للإنتاج الحربي المصرية "خطاب نوايا" مع شركة "دي إم جي موري" الألمانية، في إطار التحول الرقمي للوزارة وتطبيق مفهوم "الثورة الصناعية الرابعة".

إقرأ المزيد

وأشرف على التوقيع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، محمد سعيد العصار، ورئيس المجلس التنفيذي لشركة "دي إم جي موري"، كريستيان ثونز، حيث يهدف الإجراء إلى تطوير الخطوط التابعة لأحد مصانع الإنتاج الحربي كبداية لتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع لديه.

وتسعى الوزارة لتحسين ودعم الجهود التصنيعية للمصنع وتوفير المنتجات والمهارات المطلوبة له في الشؤون المتعلقة بالرقمنة والتواصل وعملية التحسين والحلول الخدمية عن بعد.

وأعرب ثونز عن ثقته في نجاح تنفيذ بنود "خطاب النوايا" الموقع مع وزارة الإنتاج الحربي، نظرا لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات وبنية تحتية كبيرة، إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، ما يساعد على نجاح تطبيق التحول الرقمي.

ويأتي التوقيع على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا ببرلين.

يذكر أن "الثورة الصناعية الرابعة" هي العصر الصناعي الذي يتميز بدمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية، ويتسم باختراق التكنولوجيا الناشئة في عدد من المجالات، بما في ذلك الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، والحوسبة الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية.

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة