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تجدد الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين في بغداد

أخبار العالم العربي

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تجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي.

وقال مراسلنا إن "القوات الأمنية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير".

وأضاف أن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين"، مشيرا إلى "وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين".

إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ألسنة دخان متصاعدة من جسر الأحرار بالعاصمة بغداد ليلة أمس الثلاثاء.

المصدر: RT

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