هولندا توقف إرهابيتين من "داعش" رحلتهما تركيا

أعلنت السلطات الهولندية، توقيفها إرهابيتين من مواطنيها، تنتميان لتنظيم "داعش"، بعد ترحيلهما من تركيا.

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وقالت النيابة العامة الهولندية، في بيان، أن السلطات المعنية أوقفت الإرهابيتين عقب وصولهن إلى مطار سخيبول في العاصمة أمستردام، مساء الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وأوضح البيان أن "إحداهن لديها طفلين وتقدمت بطلب إلى السفارة الهولندية بأنقرة نهاية أكتوبر الماضي، أما الثانية فجرى توقيفها بتركيا في يناير 2018، وستجري إحالة الإرهابيتين إلى محكمة روتردام، يوم الجمعة".

وكانت الداخلية التركية أعلنت مؤخرا عن ترحيل إرهابيتين تحملان الجنسية الهولندية، إلى بلدهما.

المصدر: وكالات