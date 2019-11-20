 
مباشر

هولندا توقف إرهابيتين من "داعش" رحلتهما تركيا

أخبار العالم العربي

هولندا توقف إرهابيتين من
لقطة يوتيوب - تركيا ترحل إرهابيتين من داعش إلى هولندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mr2b

أعلنت السلطات الهولندية، توقيفها إرهابيتين من مواطنيها، تنتميان لتنظيم "داعش"، بعد ترحيلهما من تركيا.

إقرأ المزيد
تركيا ترحل داعشيتين ألمانيتين إلى بلدهما
تركيا ترحل داعشيتين ألمانيتين إلى بلدهما

وقالت النيابة العامة الهولندية، في بيان، أن السلطات المعنية أوقفت الإرهابيتين عقب وصولهن إلى مطار سخيبول في العاصمة أمستردام، مساء الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وأوضح البيان أن "إحداهن لديها طفلين وتقدمت بطلب إلى السفارة الهولندية بأنقرة نهاية أكتوبر الماضي، أما الثانية فجرى توقيفها بتركيا في يناير 2018، وستجري إحالة الإرهابيتين إلى محكمة روتردام، يوم الجمعة".

وكانت الداخلية التركية أعلنت مؤخرا عن ترحيل إرهابيتين تحملان الجنسية الهولندية، إلى بلدهما.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روبوتات للترحيب بضيوف الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020!