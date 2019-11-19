الإمارات تحذر من "سابقة خطيرة" في باب المندب والبحر الأحمر

دانت الإمارات "اختطاف" الحوثيين القاطرة البحرية "رابغ 3"، التي قالوا إنها سعودية، معتبرة الحادث سابقة خطيرة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأعربت الخارجية الإماراتية، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، عن إدانة البلاد "اختطاف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للقاطرة البحرية رابغ 3، والتي تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية".

ووصفت الوزارة هذه الأعمال بـ "غير المسؤولة"، معتبرة أنها "تمثل تهديدا حقيقيا لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس بأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكدت الإمارات، ثاني أكبر قوة في التحالف العربي بقيادة السعودية، على "ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة متعددي الجنسيات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي"، وطالبت بـ "الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن".

ومساء الاثنين، اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة "أنصار الله" بتنفيذ عملية "سطو وخطف" بحق قاطرة كانت تقوم بقطر حفار بحري في مياه جنوب البحر الأحمر، واصفا الحادث بـ "العملية الإرهابية".

من جانبها، أفادت قوات خفر السواحل التابعة للحوثيين بضبط 3 سفن إحداها سعودية تحمل اسم "رابغ-3" على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية، وقالت "أنصار الله" إنها ستفرج عن السفينتين الأخريين حال ثبوت أنهما لكوريا الجنوبية وليستا للتحالف العربي.

والثلاثاء، ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن قوات الحوثيين احتجزت، الاثنين، 3 سفن، تعود 2 منها لكورية الجنوبية وواحدة سعودية، في مياه البحر الأحمر على بعد 15 ميلا من جزيرة كمران في اليمن.

المصدر: وام + وكالات