أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بمقتل عدد من أفراد القوات المتحالفة مع الجيش التركي بانفجار سيارة مفخخة بريف مدينة رأس العين في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأضافت "سانا" أن الانفجار استهدف عناصر من القوات المتحالفة مع الجيش التركي في حاجز لهم بقرية كوع شلاح في ريف رأس العين، مشيرة إلى أن الحادث أسفر أيضا عن سقوط جرحى تم نقلهم إلى تركيا.

ودخل الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل المسلحة المعارضة للسلطات في دمشق والمنضوية تحت لواء تنظيم "الجيش الوطني السوري" إلى مدينة رأس العين، يوم 20 أكتوبر الماضي، بعد انسحاب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" منها.

وبسطت تركيا، منذ إطلاقها، يوم 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها إرهابية، بسطت السيطرة على منطقة عمقها 30 كيلومترا على الحدود بين البلدين، ومنذ ذلك الحين، تعرضت التشكيلات المسلحة المتحالفة مع الجيش التركي لعدد من الهجمات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة حملت أنقرة المقاتلين الأكراد المسؤولية عنها.

المصدر: سانا + وكالات