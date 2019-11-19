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الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريتين في حلب والرقة

أخبار العالم العربي

الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريتين في حلب والرقة
Sputnik Mikhail Alaeddin
مركبات للشرطة العسكرية الروسية في سوريا
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أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت، اليوم الثلاثاء، دوريتين في مسارين بمحافظتي حلب والرقة السوريتين.

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وأضاف رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، أن سلاح الجو الروسي نفذ دوريتين جويتين فوق المنطقة.

وفي تطرقه إلى الوضع في منطقة إدلب لخفض التوتر، أشار اللواء الروسي إلى أن المسلحين المنتشرين هناك نفذوا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 28 عملية قصف استهدفت مواقع في محافظات حلب وحماة واللاذقية وإدلب، في انتهاك نظام وقف العمليات القتالية في هذه المنطقة.

وتبنى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، في 22 أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم حول تسوية الوضع في شمال شرق سوريا، حيث تخوض تركيا، منذ 9 أكتوبر، حملة "نبع السلام" العسكرية ضد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية المصنفة إرهابية من قبل أنقرة.

وبموجب المذكرة، تم نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري، بعد ظهر يوم 23 أكتوبر، إلى منطقتين متاخمتين لمنطقة عملية "نبع السلام" التركية، التي يبلغ عمقها 30 كلم. وفي 1 نوفمبر الحالي، سير العسكريون الروس والأتراك أول دورية مشتركة شرقي نهر الفرات.

المصدر: إنترفاكس + تاس

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