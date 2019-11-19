قالت شركة "ساب" السويدية لمعدات الدفاع، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات تعتزم شراء طائرتين إضافيتين من طراز "غلوبال آي" الاستطلاعية، ما رفع سعر سهمها بنحو 3%.

وذكرت "ساب" ومقرها ستوكهولم، والتي تصنع طائرات "جريبن" المقاتلة، إن القيمة المحتملة للطلبية تبلغ 1.018 مليار دولار، مشيرة إلى أن المفاوضات النهائية لم تجر بعد وما زال يتعين توقيع تعديل للعقد.

واشترت الإمارات في السابق ثلاث طائرات "غلوبال آي" التي تقوم بالاستطلاع في الجو والبحر والبر، اثنتان منها في 2015 وواحدة في 2017.

وأفادت "ساب" بأن الإمارات أعلنت نيتها تعديل العقد في معرض دبي للطيران، اليوم الثلاثاء.

وجمعت الشركة السويدية 6 مليارات كورونة (624 مليون دولار) العام الماضي لدعم ميزانيتها والوفاء بطلبيات متأخرة.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن سهم "ساب" ارتفع، اليوم، 2.7 بالمئة بحلول الساعة 11 بتوقيت غرينتش.

RELEASE: United Arab Emirates announces intention to procure additional GlobalEye from Saab: https://t.co/ZZr8NEscnupic.twitter.com/9e4gFo8beE — Saab AB (@Saab) November 19, 2019

المصدر: رويترز