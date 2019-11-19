الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحكومة الانتقالية في السودان

أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، براين شوكان، دعم بلاده للحكومة الانتقالية لتتمكن من قيادة التغيير الذي حدث بالبلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، وخلال زيارة شوكان إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، اليوم الثلاثاء، قال إن السفارة الأمريكية في الخرطوم انخرطت في عقد سلسلة من اللقاءات مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والناشطين، لدعم وتقوية العلاقات وتعزيز التعاون المشترك.

وتطرق القائم بأعمال السفارة إلى المساعدات التي تقدمها بلاده للسودان والتي قال إنها بلغت 350 مليون دولار.

ووصف براين في تصريحات صحفية، اللقاء بوالي شمال دارفور المكلف، بأنه كان جيدا ومثمرا مكنه من التعرف على التغيير الذي أحدثته الثورة السودانية على الأوضاع بدارفور.

كما أفادت الوكالة الرسمية بأن ولاية شمال دارفور طالبت واشنطن بدعم جهود الولاية لإكمال المصالحات الاجتماعية ودعم الجهود الكلية لإحلال السلام بالبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن السودان يطالب من الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

يُذكر أن الحكومة الأمريكية أدرجت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993، بسبب ما وصفته برعاية حكومة البشير الإسلامية آنذاك لـ "الإرهاب".

القائم بالأعمال الأمريكي يؤكد دعم بلاده للحكومة الانتقالية



أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، خلال زيارة له إلى مدينة الفاشر اليوم، دعم بلاده للحكومة الانتقالية بالسودان حتى تتمكن من قيادة التغيير الذي حدث بالبلاد . pic.twitter.com/k6LslrhASC — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 19, 2019

المصدر: وكالات