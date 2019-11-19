قال التلفزيون السوري إن القوات الأمريكية نفذت اليوم الثلاثاء، إنزالا جويا من مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي واختطفت شابين شقيقين.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا في #الحسكة: قوات #الاحتلال_الأمريكية تنفذ إنزالا جويا عبر مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف #الحسكة الجنوبي وتختطف شابين شقيقين. — سانا عاجل (@SanaAjel) 19 ноября 2019 г.

كما قال التلفزيون إن "القوات التركية والمسلحين المساندين لها، واصلت العدوان على الأراضي السورية بريف الحسكة الشمالي".

وذكر أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت بين القوات التركية و"قوات سوريا الديمقراطية" على محور قريتي القاسمية والرشيدية بريف ناحية تل تمر الشمالي، وسط استمرار المسلحين وداعميهم باستهداف منازل المدنيين بسلاحي المدفعية ومدافع الهاون.

وأفادت القناة الرسمية بأن "المجموعات المسلحة تواصل سرقة ونهب ممتلكات المواطنين في القرى والبلدات التابعة لناحيتي تل تمر ورأس العين، بالتوازي مع قيامها بمداهمة المنازل ووضع حواجز على الطرقات لاختطاف الشبان وتقودهم مكبلين إلى جهات مجهولة".

وبينت في السياق أن "القوات التركية عمدت خلال الأسابيع الماضية إلى سرقة محولات الكهرباء والمعدات الزراعية والمواشي والمولدات الكهربائية والمحروقات الخاصة بها العائدة للأهالي، ونهبت المفروشات من المنازل إضافة إلى اختطاف عشرات الشبان في ناحيتي رأس العين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي".

المصدر: التلفزيون السوري