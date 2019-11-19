سكرتير مجلس أمن روسيا يبحث التسوية السورية مع نظيره الإسرائيلي

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شباط، التعاون العسكري بين روسيا وإسرائيل وتطورات الأزمة في سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن باتروشيف وبن شباط أجريا محادثات "ركزا خلالها باهتمام خاص على التسوية السورية والتعاون الروسي الإسرائيلي عبر قنوات وزارتي الدفاع وأجهزة العدل".

وقال البيان إن باتروشيف وبن شباط "قدرا عاليا العلاقات التي تشكلت بين مجلسي الأمن في روسيا وإسرائيل، مشددين على أن هذا الأمر يسهم في التفاهم بين البلدين حول القضايا الأكثر حيوية في الأجندة الإقليمية والعالمية".

وتخوض روسيا وإسرائيل محادثات مستمرة حول تسوية التوتر في سوريا، بما في ذلك على مستوى مسؤولي مجلسي الأمن، اللذين أجريا في أواخر يونيو بالقدس اجتماعا بمشاركة المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون.

وتشن إسرائيل من حين إلى آخر على مدار السنوات الماضية غارات متكررة على أراضي سوريا، تقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لإيران، التي تتهمها بالسعي لشن هجمات على "الأراضي الإسرائيلية" انطلاقا من المناطق السورية، وهذه القضية من أهم المواضع التي تتفاوض حولها روسيا مع الجانبين لمنع تصعيد التوتر بينهما.

المصدر: وكالات