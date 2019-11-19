الوزراء السعودي يندد بغارات إسرائيل على غزة ويرحب باللجنة الدستورية السورية

ندد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بالغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

ورحب المجلس بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاما وإجماعا دوليا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

وأشار بيان مجلس الوزراء السعودي إلى الدعم الذي قدمته المملكة للأونروا كونها أكبر الدول المانحة، حيث قال إن الرياض دعمت برامجها من 2019 - 2020 بما يقارب 900 مليون دولار، مؤكدا أن مجموع المساعدات المقدمة لفلسطين بلغت ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، إضافة إلى التبرع في شهر سبتمبر 2019 لصالح الأونروا بخمسين مليون دولار أمريكي.

#مجلس_الوزراء : المملكة كونها أكبر الدول المانحة للأونروا، قد دعمت برامجها من ( 2000 ـ 2019 ) بما يقارب 900 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لـ #فلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) 19 ноября 2019 г.

وفي سياق آخر، رحب المجلس بالاتفاق بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله "في أن يكون ذلك معينا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة".

وحول الأحداث الجارية في ميانمار وما يتعرض له مسلمو الروهينغا، أشار مجلس الوزراء إلى القرار الذي تقدمت به السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار، متضمنا مطالبة القيادة المدنية في ميانمار "بالالتزام بمسؤوليتها السياسية والإنسانية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية