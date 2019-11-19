ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تطوير التعاون العسكري بين القاهرة وبرلين خلال لقائه مع وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور.

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وأعلن المتحدث باسم رئاسة مصر، بسام راضي، أن "الرئيس المصري أكد على حرص مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصعد خلال الفترة المقبلة في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسؤوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية".

وفي هذا السياق، "تم التوافق علي تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين".

من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.

وذكر المتحدث الرسمي أن "اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون القائم".

كما شهد اللقاء "التباحث بشأن آخر مستجدات الوضع في سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار".

المصدر: RT