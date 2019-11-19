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مصر.. صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي في السعودية عام 2015

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مصر.. صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي في السعودية عام 2015
Reuters
مكة المكرمة
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أعلنت القنصلية المصرية في السعودية عن صرف تعويضات ضحايا حادث سقوط رافعة الحرم المكي عام 2015، والذي نجم عنه إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية.

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وأكد القنصل العام المصري في جدة هشام فتحي، أنه "تم استلام 20 شيكا من إجمالي 27، كتعويضات مستحقة للمصابين وللمتوفين جراء ذلك الحادث الأليم".

وأضافت القنصلية العامة أنها تؤكد على استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية لاستكمال إصدار وصرف باقي الشيكات وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم.

المصدر: RT

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