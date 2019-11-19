قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدرك أن الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد لن ينتهي على الفور، لكن معركتنا ضد "الجماعات الإرهابية" مستمرة.

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وأضاف أردوغان، اليوم الثلاثاء: "تركيا تدرك أن الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد لن ينتهي على الفور(قريبا)"، مؤكدا على أن المعركة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة جماعة إرهابية، ستستمر.

وتابع قائلا: "من يسعون لإظهار التنظيم الإرهابي (ي ب ك) على أنه كيان يحارب ضد داعش، يحاولون التستر على جرائمه ضد المدنيين".

وشدد أردوغان على أن أنقرة ستواصل معركتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية والمقاتلين الأكراد "حتى يتم وقف جميع التهديدات ضد البلاد والقضاء على آخر إرهابي"، منوها بأنه "لا يمكن تحقيق أي خطة في المنطقة دون موافقة تركيا ودعمها".

المصدر: وكالات